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Власти Нью-Йорка планируют запретить соцсетям привлекать несовершеннолетних пользователей

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Две девушки с рюкзаками идут по улице
Подростки. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Нью-Йорка планируют запретить технологическим компаниям использовать алгоритмы для привлечения несовершеннолетних пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Новое законодательство, предложенное властями Нью-Йорка, направлено на то, чтобы запретить компаниям предоставлять автоматизированную информацию несовершеннолетним.

Критики утверждают, что соцсети могут показать детям контент, содержащий сцены насилия, а также контент сексуального характера.

Законопроект все еще находится на стадии разработки, но, как ожидается, за него уже проголосуют на этой неделе. Кроме того, закон запретит платформам отправлять уведомления несовершеннолетним в ночные часы без согласия родителей.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что данный закон направлен на то, чтобы снизить раннюю зависимость детей от социальных сетей. Если закон будет принят, то Нью-Йорк станет первым штатом США, который примет такие меры на законодательном уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2111898-vlasti-nyu-yorka-planiruyut-zapretit-socsetyam-privlekat-nesovershennoletnih-polzovateley/

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