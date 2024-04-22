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Google заблокировала новостные сайты из Калифорнии из-за законопроекта штата

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Надпись Google на стене
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Законодатели в Калифорнии хотят обязать Google и Meta платить новостным СМИ за использование их контента в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Калифорнийские политики продвигают законопроект, который обяжет Google и Meta платить новостным СМИ каждый раз, когда контент данного СМИ отображается в поисковой выдаче. Компании яростно лоббируют блокировку этого закона, заявляя, что закон введет "налог на ссылки" и подорвет свободный поток информации в Интернете.

Google активно сопротивляется данному законопроекту, и теперь компания полностью заблокировала ссылки на новости калифорнийских новостных СМИ, чтобы они не появлялись в поисковой выдаче. В компании не стали уточнять, для всех ли пользователей работает эта блокировка, но в Google назвали этот шаг "краткосрочным тестом". Политики негативно восприняли данную меру со стороны компании.

"Это опасная угроза со стороны Google, которая "явно является злоупотреблением властью и демонстрирует чрезвычайное высокомерие", — сказал Майк Макгуайр, сенатор от штата Калифорния от Демократической партии.

18 апреля более 350 новостных издателей подписали письмо в поддержку законопроекта, в том числе Los Angeles Times и San Francisco Chronicle.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2088836-google-zablokirovala-novostnye-sayty-iz-kalifornii-iz-za-zakonoproekta-shtata/

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