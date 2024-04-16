Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Публикация контента станет платной для новых пользователей X

Опубликовано:

Человек держит телефон с логотипом X
Соцсеть X. Иллюстративное фото: Dan Kitwood/Getty Images

Новые пользователи соцсети X (бывшая Twitter) будут вынуждены платить за то, чтобы сделать там публикацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам владельца соцсети X Илона Маска, это вынужденная мера, к которой компания прибегла для борьбы с ботами.

"К сожалению, небольшая плата за доступ к публикации контента для новых пользователей — единственный способ обуздать беспощадный натиск ботов. Современные фермы ботов, работающие на основе ИИ, легко могут обойти другие проверки", — заявил Маск.

Ранее компания экспериментировала с внедрением годовой абонентской платы в размере 1 доллар с пользователя на Филиппинах и в Новой Зеландии. Только так новые пользователи из этих стран могли начать публиковать сообщения в соцсети и взаимодействовать с другими пользователями.

Новая политика была внедрена в связи с тем, что X сталкивается с негативной реакцией из-за своей неспособности остановить поток спам-аккаунтов. Ранее в этом месяце Маск начал "системную чистку" аккаунтов ботов и троллей на платформе, хотя неясно, насколько успешными были эти усилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2085539-publikatsiya-kontenta-stanet-platnoy-dlya-novyh-polzovateley-x/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.