Публикация контента станет платной для новых пользователей X

Новые пользователи соцсети X (бывшая Twitter) будут вынуждены платить за то, чтобы сделать там публикацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По словам владельца соцсети X Илона Маска, это вынужденная мера, к которой компания прибегла для борьбы с ботами.

"К сожалению, небольшая плата за доступ к публикации контента для новых пользователей — единственный способ обуздать беспощадный натиск ботов. Современные фермы ботов, работающие на основе ИИ, легко могут обойти другие проверки", — заявил Маск.

Ранее компания экспериментировала с внедрением годовой абонентской платы в размере 1 доллар с пользователя на Филиппинах и в Новой Зеландии. Только так новые пользователи из этих стран могли начать публиковать сообщения в соцсети и взаимодействовать с другими пользователями.

Новая политика была внедрена в связи с тем, что X сталкивается с негативной реакцией из-за своей неспособности остановить поток спам-аккаунтов. Ранее в этом месяце Маск начал "системную чистку" аккаунтов ботов и троллей на платформе, хотя неясно, насколько успешными были эти усилия.