Когда ChatGPT сможет полноценно "заговорить" по-казахски, рассказал эксперт

Гендиректор "Центра поддержки цифрового правительства" Рустем Бигари сегодня на брифинге СЦК рассказал, что нужно, чтобы ChatGPT генерировал контент на казахском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

Рустем Бигари сообщил, что этот чат может и сейчас создавать ответы на казахском языке, однако для идеальных ответов нужно проделать гораздо больше работы.

"ChatGPT, о котором вы говорили, – действительно, мы все с вами видели, он может генерировать и на казахском языке. Но для того, чтобы ChatGPT полноценно говорил и правильно отвечал, нужно порядка 13 млрд токенов.

На сегодня сам ChatGPT, который Open AI – где-то порядка 1,5 (миллиарда токенов – прим. ред.) всего. То есть в 10 раз меньше. Почему? Потому что корпус открытых данных, которые есть в мире, всего насчитывает столько данных", – заявил он.

Сейчас, по словам эксперта, стоит большая задача разработать в Казахстане отечественный контент. Для этого ведется работа с библиотеками, авторами произведений.

"Именно казахскую модель, которая к концу года должна быть разработана и представлена обществу. Для того чтобы мы с вами уже дальше помогали ее развивать, для того чтобы это запустить, нужны вычислительные мощности", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что в МЦРИАП создано два консорциума, а также стартапы и проекты, которые должны работать над поддержкой этого чата.

"Бюджет сегодня только формируется. Цифру мы не можем сейчас сказать, потому что создание языковой модели состоит из нескольких этапов. Не только данные собрать, "скормить", но нужна еще потом большая работа лингвистов, которые правильно должны разметить. Ну и большое участие граждан планируется, чтобы они участвовали в развитии разметки языка.

Например, Корея тратит миллиарды для того, чтобы они (граждане – прим. ред.) помогали развивать собственную языковую модель. Такой же подход будет", – заявил Бигари.

Также напомним, в конце ноября прошлого года глава Минцифры Багдат Мусин анонсировал внедрение в Казахстане аналога ChatGPT – чата с искусственным интеллектом.

По информации Британской энциклопедии, ChatGPT – программное обеспечение, позволяющее пользователю задавать ему вопросы, используя разговорный или естественный язык.

ChatGPT или Chat Generative Pre-training Transformer был выпущен американской компанией OpenAI 30 ноября 2022 года и практически сразу же вызвал беспокойство ученых, журналистов и других специалистов. Их беспокоило то, что невозможно было отличить человеческий текст от текста, созданного ChatGPT.