Как в старом Twitter: новая функция появилась в Threads

Meta продолжает модернизировать соцсеть для коротких текстовых постов Threads, делая ее все более похожей на старую версию Twitter, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно сообщению генерального директора Meta Марка Цукерберга, пользователи Threads в США наконец-то смогут увидеть, какие темы прямо сейчас актуальны среди всех активных пользователей приложения. Данная функция давно работает в Twitter. Страница "В тренде сейчас" появится под строкой поиска в Threads.

Ранее в этом году Meta протестировала в Threads запуск страницы под названием "Сегодняшние темы". Новшество, объявленное в марте, является более привычным для пользователей, которые много лет пользовались Twitter. Именно эту вкладку многие считали недостающей функцией Threads.

В первый день запуска вкладки "В тренде сейчас" актуальные темы были следующими: Аарон Тейлор Джонсон, весеннее равноденствие, день рождения Брюса Уиллиса, закон о безопасности Гонконга и адвокат бывшего президента Дональда Трампа Алина Хабба.

Meta запустила соцсеть Threads летом 2023 года. Новой соцсети сразу удалось привлечь 49 млн новых пользователей. Однако со временем интерес к платформе угас. Meta продолжает добавлять новые функции в данную соцсеть в стремлении сделать ее полноценным конкурентом X (новое название Twitter).