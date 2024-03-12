Как глобально улучшить качество подключения Wi-Fi, рассказали ученые из США

Американские ученые разработали метод, который, по их утверждению, может улучшить скорость подключения Wi-Fi, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Многие пользователи замечают, что скорость Wi-Fi снижается, когда к сети подключено слишком много устройств. Та же проблема возникает на глобальном уровне: большое скопление людей может привести к перегрузке сотовых вышек.

Учитывая экспоненциальный рост числа подключаемых устройств и потенциальное усугубление проблемы с развитием искусственного интеллекта, ученые из Университета Флориды предложили потенциальное решение: использование чипов в формате 3D.

Часто беспроводная связь поддерживается процессорами с плоской формой. Поскольку они двумерные, их способность обработки ограничена определенным диапазоном частот. Запуск процесса производства трехмерных чипов может позволить обрабатывать несколько частот одновременно, что может стать настоящей революцией.

По мнению Рузбеха Табризиана, доцента кафедры электротехники и вычислительной техники Университета Флориды, чья команда разработала новые процессоры, эта проблема схожа с движением транспорта в городе.

"Инфраструктура города может справиться с ограниченным объемом трафика. Если вы продолжите увеличивать количество автомобилей, у вас возникнут проблемы.

Точно так же и плоский формат процессоров становится неудобным, поскольку он имеет ограниченный диапазон частот", — отметил Рузбех Табризиан.