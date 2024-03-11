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Дальнейшая судьба TikTok в США должна быть решена на этой неделе

Опубликовано:

TikTok в телефон
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Закон, который запретит TikTok в США или принудит компанию к продаже американского бизнеса, приближается к голосованию в Палате представителей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Законодатели США годами осуждали TikTok, выражая обеспокоенность тем, что материнская компания ByteDance, базирующаяся в Китае, будет делиться данными, предоставленными американским подразделением, с правительством Китая. Таким образом, власти США опасались, что Китай будет использовать TikTok для пропаганды среди американских пользователей.

На прошлой неделе законопроект получил одобрение от Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. На этой неделе должно состояться голосование с участием всех членов Палаты представителей, которое и должно решить дальнейшую судьбу TikTok в США.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Майк Галлахер из Висконсина, являющийся автором законопроекта, заявил, что не сомневается в положительном решении сенаторов.

Законодательство призывает компанию ByteDance отказаться от TikTok, иначе платформа будет запрещена в магазинах приложений в США. У ByteDance будет чуть больше пяти месяцев с момента принятия законопроекта для выполнения требований.

WSJ сообщает, что к потенциальной покупке американского бизнеса TikTok уже проявил интерес Бобби Котик, бывший генеральный директор компании-производителя видеоигр Activision.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2066037-dalneyshaya-sudba-tiktok-v-ssha-dolzhna-byt-reshena-na-etoy-nedele/

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