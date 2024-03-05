Мемы из-за сбоя в Facebook и Instagram появились в Сети, а Маск и Дуров "затроллили" Meta

Сегодня случился глобальный сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. В Meta извинились за проблемы с доступом, а главы Telegram и соцсети X пошутили об этом в своих аккаунтах.

Глава соцсети X Илон Маск опубликовал пост после масштабного сбоя Facebook и Instagram. Он пошутил о том, что его социальная сеть осталась работать.

"Если вы читаете этот пост, это потому что наши сервисы работают", – написал он.

Не остался в стороне и Павел Дуров, глава Telegram. В своем канале он сообщил, что миллионы пользователей зарегистрировались в его соцсети за время сбоя.

"Telegram надежнее этих сервисов, несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя.

В течение 2023 года Telegram был недоступен всего 9 минут из 525 600 минут в году. Это время безотказной работы 99,9983%", – заявил предприниматель.

При этом представитель компании Meta, которой принадлежат обе соцсети, Энди Стоун в соцсети X извинился перед пользователями от имени компании.

"Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам. Мы решили проблему как можно быстрее для всех, кого она затронула, и приносим извинения за причиненные неудобства", – отметил он.

Также о том, что проблему удалось решить написал и Марк Цукерберг в соцсети X.

"Хорошие новости! Нам удалось починить Facebook и Instagram. Я все сделал сам, без посторонней помощи. Сейчас я лечу обратно в Индию, чтобы снова повеселиться. Это здорово быть героем", – пошутил он.

При этом в Сети быстро распространились всевозможные мемы на эту тему.

Напомним, сегодня страницы в Instagram и Facebook перестали загружаться у тысяч пользователей по всему миру.