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Массовые сбои наблюдаются в работе Instagram и Facebook во всем мире

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Человек с телефонам и чашка с кофе на столе
Иллюстративное фото: pexels.com

Страницы в Instagram и Facebook перестали загружаться у пользователей по всему миру. Сообщения о сбоях поступают от тысяч пользователей, передает NUR.KZ.

Согласно данным с сайта Downdetector, за 20 минут о сбоях в работе Instagram сообщили более 30 тыс. пользователей. Большая часть жалоб связана с загрузкой приложения.

Отчет о сбоях в работе Instagram
Отчет о сбоях в работе Instagram. Скриншот: downdetector.com

При этом, по информации того же сайта, на работу Facebook пожаловались уже более 200 тыс. человек. В данном случае 60% пользователей отмечают, что не могут войти в свой аккаунт.

Отчет о сбоях в работе Facebook
Отчет о сбоях в работе Facebook. Скриншот: downdetector.com

При этом жалобы на проблемы с работой соцсетей поступают по всему миру. О проблемах у пользователей пишут украинские, турецкие, кыргызские Telegram-каналы.

На работу сервисов также массово жалуются жители США, Индии, Малайзии, Польши, Германии, Финляндии и ряда других стран.

Представители компании Meta, которой принадлежат обе соцсети, пока никак не комментировали наблюдающиеся сбои.

Кроме того, некоторые пользователи стали сообщать и о проблемах с загрузкой YouTube, TikTok и других соцсетей и сервисов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2064688-massovye-sboi-nablyudayutsya-v-rabote-instagram-i-facebook/

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