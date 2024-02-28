Авторы Telegram-каналов смогут получать дополнительный доход от рекламы

Со следующего месяца будет официально запущена рекламная платформа в Telegram почти в сотне стран мира. Авторы каналов смогут получать деньги за рекламу, передает NUR.KZ.

Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал создатель соцсети Павел Дуров.

По его словам, каналы в Telegram генерируют 1 триллион просмотров ежемесячно, но только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы.

"В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах", – написал Дуров.

Для вывода средств будет использоваться криптовалюта Toncoin (TON).

"Создатели контента смогут либо обналичить свои тонкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов", – добавил предприниматель.

Напомним, что впервые реклама в Telegram появилась в 2021 году.

По словам Павла Дурова, доход от таких рекламных объявлений позволяет Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Также недавно мы рассказывали о том, что отправлять сообщения в Telegram теперь можно будет через WhatsApp.

Добавим, что по информации на сайте мессенджера, Тelegram – это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 млн активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире. С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.