Вести переписку с пользователями Telegram можно будет в WhatsApp

Пользователи WhatsApp в скором времени смогут отправлять сообщения напрямую на другие мессенджеры. Функция будет доступна со следующим обновлением, передает NUR.KZ со ссылкой на WABetaInfo.

Пользователям WhatsApp в скором времени будет доступна новая функция под названием "Сторонние чаты" (Third-party chats). Опция на данный момент находится на стадии разработки и будет доступна в одном из следующих обновлений.

Будет настроена совместимость приложения с другими мессенджерами, как, например, Signal или Telegram. Так, пользователи WhatsApp смогут отправлять или получать сообщения из/на другие платформы. Пользователям последних при этом могут не иметь учетные записи в WhatsApp.

Нововведение, как отмечается, вводится в связи с новым законом ЕС.

По информации на официальном сайте WhatsApp, создателями проекта являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.