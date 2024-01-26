Вести переписку с пользователями Telegram можно будет в WhatsApp
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Пользователи WhatsApp в скором времени смогут отправлять сообщения напрямую на другие мессенджеры. Функция будет доступна со следующим обновлением, передает NUR.KZ со ссылкой на WABetaInfo.
Пользователям WhatsApp в скором времени будет доступна новая функция под названием "Сторонние чаты" (Third-party chats). Опция на данный момент находится на стадии разработки и будет доступна в одном из следующих обновлений.
Будет настроена совместимость приложения с другими мессенджерами, как, например, Signal или Telegram. Так, пользователи WhatsApp смогут отправлять или получать сообщения из/на другие платформы. Пользователям последних при этом могут не иметь учетные записи в WhatsApp.
Нововведение, как отмечается, вводится в связи с новым законом ЕС.
По информации на официальном сайте WhatsApp, создателями проекта являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2057668-vesti-perepisku-s-polzovatelyami-telegram-mozhno-budet-v-whatsapp/