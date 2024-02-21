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Индонезия потребовала от Meta и Google заключать договоры с местными СМИ

Опубликовано:

Индонезия
Индонезия. Иллюстративное фото: pexels.com

Meta и Alphabet будут вынуждены заключить коммерческие соглашения с индонезийскими новостными агентствами на использование их контента, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Новое постановление индонезийских властей подталкивает цифровые платформы к поддержке местной журналистики путем заключения договоров, распределения доходов, обмена данными или других сделок с местными новостными агентствами без указания того, как компаниям следует распределять доходы. Постановление, опубликованное 20 февраля, вступит в силу ровно через шесть месяцев после этой даты.

"Мы хотим обеспечить четкую общую основу для сотрудничества между новостными компаниями и цифровыми платформами.

Нам все еще приходится предвидеть потенциальные риски со стороны цифровых платформ и сообществ, использующих контент новостных компаний", — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Индонезия стала третьей страной после Австралии и Канады, требующей, чтобы цифровые платформы платили за использование новостей. Ранее Meta и Alphabet отреагировали ограничением доступа пользователей из Австралии и Канады к новостному контенту в Instagram, Facebook и поисковой системе Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2062137-indoneziya-potrebovala-ot-meta-i-google-zaklyuchat-dogovory-s-mestnymi-smi/

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