Соцсеть Bluesky от создателя Twitter стала доступна для пользователей

Соцсеть Bluesky, поддерживаемая создателем Twitter Джеком Дорси, стала доступна для всех желающих пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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До 6 февраля любой человек, который хотел присоединиться к Bluesky, должен был получить приглашение от действующего участника сообщества. По словам создателей, этот период дал соцсети время для создания инструментов модерации и других функций.

Bluesky во многих отношениях напоминает Twitter, теперь известный как X (компания была переименована после того, как Илон Маск купил ее за 44 млрд долларов в 2022 году), несмотря на то, что в новой соцсети все еще отсутствует функция прямого обмена сообщениями между пользователями.

Пока неясно, понравятся ли пользователям функции Bluesky, которые во многом предлагают подстроить соцсеть под себя.

По умолчанию Bluesky отображает публикации учетных записей, на которые подписан пользователь, по хронологии, хотя также можно переключиться на ленту, управляемую алгоритмами.

Сервис осуществляет собственную модерацию, но также планирует предоставить пользователям возможность использовать альтернативные схемы модерации. Эта функция еще не включена.

По данным разработчиков, особенностью Bluesky будет являться тот факт, что пользователи смогут "перегонять" своих подписчиков и другой контент в сторонние соцсети. На главной странице соцсети написано, что Bluesky стремится стать "последней учетной записью в соцсетях, которую вам когда-либо понадобится создать".