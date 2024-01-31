Universal Music планирует запретить использование своей музыки в TikTok

Компания Universal Music собирается ввести запрет на использование музыки, выпущенной под их лейблом, в соцсети TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Если данный запрет действительно будет реализован, то у пользователей TikTok больше не будет возможности использовать для своих видео музыку таких исполнителей, как Тейлор Свифт, The Weeknd, Дрейк и других.

Как сообщают источники FT, Universal, гигант индустрии, контролирующий треть мировой музыки, в течение прошлого года вел напряженные переговоры с головным офисом TikTok в Пекине.

Во вторник Universal обвинила TikTok в "запугивании" и заявила, что китайская компания отказывается платить полную сумму, которую другие социальные сети платят за доступ к музыкальному каталогу Universal. В результате Universal заявила, что прекратит лицензировать свой контент для TikTok после 31 января. Именно в этот день истекает срок действия контракта между двумя компаниями.

Крупные музыкальные компании зарабатывают миллиарды долларов в год от роялти, которые поступают от стриминговых сервисов и социальных сетей, включая Spotify, Apple и Meta. Обычно они пересматривают эти контракты каждые пару лет.

"Пока наши переговоры продолжались, TikTok пытался заставить нас принять сделку на меньшую сумму, чем было предусмотрено предыдущей сделкой. Кроме того, эта сумма была ниже справедливой рыночной стоимости и не отражала экспоненциальный рост", — заявили в Universal.