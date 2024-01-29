Соцсеть X заблокировала поиск публикаций о Тейлор Свифт из-за дипфейковых изображений

Руководство соцсети X заблокировало поиск публикаций о Тейлор Свифт из-за распространения дипфейковых изображений певицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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На минувших выходных любой поисковой запрос, содержащий такие слова, как "Тейлор Свифт" или "Тейлор AI", в соцсети X, отправлял пользователя на страницу, сообщающую об ошибке.

Руководство соцсети заблокировало поиск по данным запросам после того, как несколько дней назад в Сети распространились откровенные изображения певицы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Этот инцидент является ярким примером того, как социальные сети пытаются бороться с так называемыми дипфейками, реалистичными изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Ранее эксперты не раз предупреждали, что такие изображения в перспективе могут применяться для целей, компрометирующих известных личностей.

"Это временная мера, и она осуществляется с большой осторожностью, поскольку мы уделяем приоритетное внимание безопасности в этом вопросе", — сказал Джо Бенаррох, руководитель отдела бизнес-операций X.

Сама известная американская певица Тейлор Свифт никак не прокомментировала данный инцидент.