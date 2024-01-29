Соцсеть X заблокировала поиск публикаций о Тейлор Свифт из-за дипфейковых изображений
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Руководство соцсети X заблокировало поиск публикаций о Тейлор Свифт из-за распространения дипфейковых изображений певицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
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На минувших выходных любой поисковой запрос, содержащий такие слова, как "Тейлор Свифт" или "Тейлор AI", в соцсети X, отправлял пользователя на страницу, сообщающую об ошибке.
Руководство соцсети заблокировало поиск по данным запросам после того, как несколько дней назад в Сети распространились откровенные изображения певицы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Этот инцидент является ярким примером того, как социальные сети пытаются бороться с так называемыми дипфейками, реалистичными изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Ранее эксперты не раз предупреждали, что такие изображения в перспективе могут применяться для целей, компрометирующих известных личностей.
"Это временная мера, и она осуществляется с большой осторожностью, поскольку мы уделяем приоритетное внимание безопасности в этом вопросе", — сказал Джо Бенаррох, руководитель отдела бизнес-операций X.
Сама известная американская певица Тейлор Свифт никак не прокомментировала данный инцидент.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2057991-sotsset-x-zablokirovala-poisk-publikatsiy-o-teylor-svift-iz-za-dipfeykovyh-izobrazheniy/