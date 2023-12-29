Google урегулировала иск против ненадежности "режима инкогнито"
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Google урегулировала иск, поданный пользователями, утверждавшими, что компания собирала их данные в "режиме инкогнито", передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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Условия мирового соглашения не были обнародованы, но известно, что первоначальная жалоба содержала требования о компенсациях в размере от 100 до 1000 долларов США на каждого истца.
Общее количество истцов составляло около миллиона пользователей. Общие затраты Google в случае проигрыша дела могли бы исчисляться миллиардами долларов. Представитель компании отказался от комментариев.
Пользователи Google, предпочитающие использовать интернет-браузер Chrome в "режиме инкогнито", ожидают, что их историю поисков и просмотров невозможно будет отследить.
Однако внутренние электронные письма между руководителями Google, ставшие общественным достоянием, содержали данные о том, что Google все-таки отслеживает использование браузера в "режиме инкогнито", чтобы в будущем показывать человеку персонифицированную рекламу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2053258-google-uregulirovala-isk-protiv-nenadezhnosti-rezhima-inkognito/