Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Google урегулировала иск против ненадежности "режима инкогнито"

Опубликовано:

Человек посредством гаджета заходит в систему Google
Удаление аккаунтов Google. Иллюстративное фото: SOPA Images/Getty Images

Google урегулировала иск, поданный пользователями, утверждавшими, что компания собирала их данные в "режиме инкогнито", передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Условия мирового соглашения не были обнародованы, но известно, что первоначальная жалоба содержала требования о компенсациях в размере от 100 до 1000 долларов США на каждого истца.

Общее количество истцов составляло около миллиона пользователей. Общие затраты Google в случае проигрыша дела могли бы исчисляться миллиардами долларов. Представитель компании отказался от комментариев.

Пользователи Google, предпочитающие использовать интернет-браузер Chrome в "режиме инкогнито", ожидают, что их историю поисков и просмотров невозможно будет отследить.

Однако внутренние электронные письма между руководителями Google, ставшие общественным достоянием, содержали данные о том, что Google все-таки отслеживает использование браузера в "режиме инкогнито", чтобы в будущем показывать человеку персонифицированную рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2053258-google-uregulirovala-isk-protiv-nenadezhnosti-rezhima-inkognito/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.