Google урегулировала иск против ненадежности "режима инкогнито"

Google урегулировала иск, поданный пользователями, утверждавшими, что компания собирала их данные в "режиме инкогнито", передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Условия мирового соглашения не были обнародованы, но известно, что первоначальная жалоба содержала требования о компенсациях в размере от 100 до 1000 долларов США на каждого истца.

Общее количество истцов составляло около миллиона пользователей. Общие затраты Google в случае проигрыша дела могли бы исчисляться миллиардами долларов. Представитель компании отказался от комментариев.

Пользователи Google, предпочитающие использовать интернет-браузер Chrome в "режиме инкогнито", ожидают, что их историю поисков и просмотров невозможно будет отследить.

Однако внутренние электронные письма между руководителями Google, ставшие общественным достоянием, содержали данные о том, что Google все-таки отслеживает использование браузера в "режиме инкогнито", чтобы в будущем показывать человеку персонифицированную рекламу.