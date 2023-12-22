Индия приняла правила, позволяющие Starlink быстрее зайти на рынок страны

Власти Индии приняли новый закон, позволяющий компании Илона Маска Starlink быстрее зайти на телекоммуникационный рынок страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Новый телекоммуникационный закон был принят нижней и верхней палатами Парламента Индии. В соответствии с новым законодательством, Индия разрешит выделение спектра для спутниковых услуг без участия в тендерах. Вместо этого поставщикам связи предстоит пройти через "простой административный процесс".

Сообщается, что этот шаг принесет пользу спутниковой компании Илона Маска Starlink и ее конкурентам OneWeb и Amazon Kuiper. Ранее руководство данных компаний не раз высказывалось, что тендеры увеличивают затраты. Компании придерживались позиции, согласно которой из-за тендеров недорогие процессы становятся намного дороже.

В настоящее время Starlink обеспечивает подключение к интернету в более чем 40 странах. В октябре 2021 года компания уже начала принимать предварительные заказы на свои устройства в Индии. Однако уже в ноябре того же года власти заявили, что у компании нет лицензии на эту деятельность.

Новый закон заменяет два законопроекта почти столетней давности — Закон об индийском телеграфе, принятый в 1885 году, и Закон о беспроводном телеграфе 1933 года. При этом критики считают, что новый закон даст администрации премьер-министра Нарендры Моди практически неограниченную власть над телекоммуникационной отраслью.