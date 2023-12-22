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Индия приняла правила, позволяющие Starlink быстрее зайти на рынок страны

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Человек держит смартфон с логотипом Starlink
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Власти Индии приняли новый закон, позволяющий компании Илона Маска Starlink быстрее зайти на телекоммуникационный рынок страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Новый телекоммуникационный закон был принят нижней и верхней палатами Парламента Индии. В соответствии с новым законодательством, Индия разрешит выделение спектра для спутниковых услуг без участия в тендерах. Вместо этого поставщикам связи предстоит пройти через "простой административный процесс".

Сообщается, что этот шаг принесет пользу спутниковой компании Илона Маска Starlink и ее конкурентам OneWeb и Amazon Kuiper. Ранее руководство данных компаний не раз высказывалось, что тендеры увеличивают затраты. Компании придерживались позиции, согласно которой из-за тендеров недорогие процессы становятся намного дороже.

В настоящее время Starlink обеспечивает подключение к интернету в более чем 40 странах. В октябре 2021 года компания уже начала принимать предварительные заказы на свои устройства в Индии. Однако уже в ноябре того же года власти заявили, что у компании нет лицензии на эту деятельность.

Новый закон заменяет два законопроекта почти столетней давности — Закон об индийском телеграфе, принятый в 1885 году, и Закон о беспроводном телеграфе 1933 года. При этом критики считают, что новый закон даст администрации премьер-министра Нарендры Моди практически неограниченную власть над телекоммуникационной отраслью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2052076-indiya-prinyala-pravila-pozvolyayuschie-starlink-bystree-zayti-na-rynok-strany/

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