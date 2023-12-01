Профессия консультанта по свадебному контенту набирает популярность в США

Новая услуга становится популярной на свадебном рынке США. Молодожены нанимают свадебного консультанта по Instagram, который должен спланировать праздничный контент для соцсетей, передает The Wall Street Journal.

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Иссабель Пангилинан, программист из Сан-Франциско, наняла фотографа и видеооператора, чтобы запечатлеть воспоминания о своей свадьбе, которая прошла в июне. Однако, по словам девушки, для нее этого было недостаточно. На обработку профессиональных фото и видео часто уходят недели и месяцы, а ей хотелось мгновенно получить результат.

Поэтому она заплатила около четырех тысяч долларов, включая оплату командировочных расходов, и привлекла создателя свадебного контента, который снимал происходящее на телефон. Эти фото и видео можно было мгновенно публиковать в соцсетях.

Кроме того, жених и невеста привлекли консультанта по праздничному контенту, который помог спланировать публикации. Оплата услуг такого специалиста варьируется от тысячи до 3,5 тысяч долларов за проект.

По данным сайта по планированию свадеб Knot, средняя стоимость свадьбы в США в 2022 году составила 30 тысяч долларов, что на две тысячи долларов больше, чем годом ранее. Эксперты говорят, что это обусловлено привлечением дополнительных специалистов по работе с контентом.