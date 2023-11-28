С декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты
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Компания Google с 1 декабря начнет зачистку неактивных аккаунтов пользователей. Удаление коснется тех, кто более года не проявляет активность, передает NUR.KZ.
Как сообщает издание CBS News, у пользователей, кто хочет сохранить аккаунты активными, есть всего несколько дней. Потому как удалены будут не только электронные письма в Gmail, но и данные в Docs, Drive, Meet, а также изображения в Google Photos.
"Общесистемная чистка предназначена для защиты пользователей от угроз безопасности, таких как спам, мошенничество и взлом учетных записей. Необслуживаемые аккаунты часто полагаются на старые или повторно используемые пароли, получают меньше проверок безопасности со стороны пользователей и в 10 раз чаще не имеют настроенной двухфакторной аутентификации",- сообщает издание.
Как сообщала сама компания Google в мае этого года, удаление коснется только личных аккаунтов Google и не повлияет на аккаунты таких организаций, как школы или предприятия.
"Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетной записи, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит вашу неиспользуемую личную информацию.
Мы будем применять поэтапный подход, начиная с учетных записей, которые были созданы и никогда больше не использовались", - говорится в сообщении компании.
Чтобы сохранить свою учетную запись, в Google рекомендуют входить в любую из сервисов системы не реже одного раза в два года.
Удаление неактивных аккаунтов начнется с 1 декабря 2023 года.
Ранее мы сообщали о том, что материнская компания Google планирует значительно сократить расходы. Ради этого компания сократит финансирование своего научного подразделения и потребует, чтобы исследователи начали получать прибыль от своих продуктов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2048018-s-dekabrya-google-nachnet-udalyat-neaktivnye-akkaunty/