С декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты

Компания Google с 1 декабря начнет зачистку неактивных аккаунтов пользователей. Удаление коснется тех, кто более года не проявляет активность, передает NUR.KZ.

Как сообщает издание CBS News, у пользователей, кто хочет сохранить аккаунты активными, есть всего несколько дней. Потому как удалены будут не только электронные письма в Gmail, но и данные в Docs, Drive, Meet, а также изображения в Google Photos.

"Общесистемная чистка предназначена для защиты пользователей от угроз безопасности, таких как спам, мошенничество и взлом учетных записей. Необслуживаемые аккаунты часто полагаются на старые или повторно используемые пароли, получают меньше проверок безопасности со стороны пользователей и в 10 раз чаще не имеют настроенной двухфакторной аутентификации",- сообщает издание.

Как сообщала сама компания Google в мае этого года, удаление коснется только личных аккаунтов Google и не повлияет на аккаунты таких организаций, как школы или предприятия.

"Это обновление приводит нашу политику в соответствие с отраслевыми стандартами в отношении хранения и удаления учетной записи, а также ограничивает время, в течение которого Google хранит вашу неиспользуемую личную информацию.

Мы будем применять поэтапный подход, начиная с учетных записей, которые были созданы и никогда больше не использовались", - говорится в сообщении компании.

Чтобы сохранить свою учетную запись, в Google рекомендуют входить в любую из сервисов системы не реже одного раза в два года.

Удаление неактивных аккаунтов начнется с 1 декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что материнская компания Google планирует значительно сократить расходы. Ради этого компания сократит финансирование своего научного подразделения и потребует, чтобы исследователи начали получать прибыль от своих продуктов.