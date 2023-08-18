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Меньше денег на здоровье: материнская компания Google сократит расходы

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Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Alphabet, материнская компания Google, планирует значительно сократить расходы. Ради этого компания сократит финансирование своего научного подразделения и потребует, чтобы исследователи начали получать прибыль от своих продуктов, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время внимание руководства Alphabet сосредоточено на тех подразделениях, которые разрабатывают технологии, связанные с продлением жизни людей. Кроме того, пострадать может направление компании, занимающееся разработкой автомобилей с автоматическим управлением.

Согласно данным The Wall Street Journal, подразделение Verily Life Sciences, занимающееся технологиями в сфере здравоохранения, в 2022 году понесло более высокие операционные убытки, чем было запланировано. В прошлом году операционные убытки Verily составили 568 млн долларов при выручке в 559 млн долларов.

Verily является частью подразделения Alphabet Other Bets. Предприятия данного подразделения работают отдельно от Google в рамках холдинговой компании, созданной бывшим генеральным директором Ларри Пейджем в 2015 году. Verily разрабатывает программное обеспечение для управления клиническими исследованиями, а также предлагает страховые пакеты для работодателей с самофинансируемыми планами медицинского страхования.

Согласно данным The Wall Street Journal, от подразделения Other Bets требуют представить план сокращения расходов и превращения результатов исследований в коммерческую прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2032828-menshe-deneg-na-zdorove-materinskaya-kompaniya-google-sokratit-rashody/

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