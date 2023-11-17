Чаты и фото в WhatsApp будут сохраняться по новым правилам на Android

Резервные копии чатов в WhatsApp для пользователей Android начнут учитываться при расчете лимита хранилища аккаунта в Google, передает NUR.KZ со ссылкой на блог мессенджера.

"Если вы в ближайшие месяцы решите создать резервную копию своих чатов в WhatsApp на устройстве Android, ваша резервная копия будет учитываться при расчете лимита хранилища вашего аккаунта Google.

В случае превышения лимита хранилища вам будет необходимо освободить место в своем аккаунте Google для возобновления резервного копирования", – говорится в сообщении в блоге.

Отмечается, что степень заполнения и варианты хранилища можно просмотреть по этой ссылке.

"Для пользователей бета-версии изменения вступят в силу в декабре 2023 года и будут постепенно внедряться у пользователей WhatsApp на платформе Android в течение первой половины 2024 года", – гласит сообщение.

Об изменениях пользователей будут оповещать за 30 дней до их вступления в силу баннером в WhatsApp.

Если владелец устройства Android не хочет сохранять резервную копию чатов в аккаунте Google, он может перенести свои чаты с одного устройства на другое, используя функцию "Перенос чатов".

Недавно пользователям WhatsApp дали возможность пользоваться сразу двумя аккаунтами одновременно.

По информации на официальном сайте WhatsApp, создателями проекта являются Брайан Эктон и Ян Кум, которые до этого работали в Yahoo (их совместный опыт работы в компании составляет 20 лет). В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook, но продолжает развиваться самостоятельно.