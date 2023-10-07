Соцсеть X введет три уровня подписки для пользователей

Компания X (бывшая Twitter) тестирует три уровня премиального обслуживания, которые позволят компании взимать с клиентов разные суммы в зависимости от количества показанной рекламы, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Премиум-подписка, которая в настоящее время стоит 7,99 долларов в месяц, будет разделена на тарифы "Базовый", "Стандарт" и "Плюс". В компании также заявили, что рекламодатели постепенно начали возвращаться на площадку, но они все равно делают это недостаточно активно.

По словам гендиректора X Линды Яккарино, выручка от рекламы, лицензирования данных и подписок растет в однозначных цифрах по сравнению с предыдущим кварталом. Яккарино также заявила, что без учета затрат на обслуживание долга компания уже вышла в плюс. По прогнозам руководства, ко второй половине 2024 года X должна выйти на новый уровень прибыли.

Трехуровневый план позволит компании привлечь потребителей, которые, возможно, не захотят платить полную цену за услуги премиум-класса. Владелец платформы Илон Маск также высказал идею взимать небольшую плату со всех, кто использует X. По его словам, этот шаг поможет отсеять ботов.

Прошел почти год с тех пор, как Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре 2022 года. После этого события компанию покинули многие рекламодатели.