Подписка на Instagram без рекламы может быть запущена в Европе

Meta готовится поставить пользователей из Европы перед выбором: платить 14 долларов в месяц за Instagram без рекламы или смириться с персонализированной рекламой, передает The Wall Street Journal.

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Журналистам The Wall Street Journal стало известно, что Meta может начать взимать с европейских пользователей плату за Instagram без рекламы. По данным WSJ, данное предложение является уловкой Meta, направленной на то, чтобы обойти правила Европейского Союза, которые угрожают ограничить способность компании показывать пользователям персонализированную рекламу без предварительного согласия. Это может поставить под угрозу основной источник дохода компании.

Представители Meta подробно рассказали о плане во время встречи с европейскими регуляторами, которая прошла в сентябре в Ирландии. План также был передан другим органам регулирования конфиденциальности ЕС.

Meta сообщила регулирующим органам, что надеется внедрить подписки без рекламы в ближайшие месяцы для европейских пользователей. Согласно планам компании, пользователи смогут выбирать между продолжением бесплатного доступа к Instagram и Facebook с персонализированной рекламой или оплатой версий сервисов без рекламы.

Запуск варианта подписки на основные сервисы Meta является важным поворотным моментом для компании.