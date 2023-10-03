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Может ли Apple запустить собственную поисковую систему, рассказали эксперты

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Логотип Apple на здании
Apple. Иллюстративное фото: Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images

Apple может запустить собственную поисковую систему, которая в перспективе может заменить Google. Если этот проект будет успешным, то компания будет получать от него такую же прибыль, как от продаж Apple Watch, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Поисковые запросы — один из наиболее часто используемых инструментов на смартфонах, планшетах и компьютерах. При этом стратегия Apple давно заключается в том, чтобы самостоятельно разрабатывать базу для наиболее популярных потребительских продуктов.

Сейчас Apple получает долю доходов от Google от рекламы в поисковой системе, поскольку огромной частью аудитории, которой показывается такая реклама, являются владельцы устройств Apple. Это приносит компании из Купертино примерно 8 млрд долларов в год.

Если Apple запустит собственную поисковую систему и будет получать полный доход от рекламы, то эта сумма будет намного больше. Ее можно сопоставить с доходами, которые компания получает от продажи "умных" часов Apple Watch.

В настоящее время в Apple работает Джон Джаннандреа, бывший руководитель Google. Он курирует машинное обучение и внедрение искусственного интеллекта в продукты Apple. Ожидается, что именно ИИ может помочь Apple запустить собственную поисковую систему. При этом компания хочет разработать уникальную технологию, а не выкупать готовые продукты. Так, Apple отказалась от сделки по выкупу чат-бота Bing, разработанного Microsoft.

Эксперты затрудняются с прогнозами, когда Apple сможет представить собственную поисковую систему, однако будущие успехи компании в использовании ИИ смогут намекнуть на это.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2039081-mozhet-li-apple-zapustit-sobstvennuyu-poiskovuyu-sistemu-rasskazali-eksperty/

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