Один из сайтов Минторговли США заблокировали в Казахстане из-за нарушений

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане стал недоступен сайт Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Его заблокировали по подозрению в фишинге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

Сайт Бюро промышленности и безопасности Минторга США оказался недоступен для пользователей из Казахстана.

При проверке ресурса на официальном сайте Министерства культуры и информации РК появляется сообщение о том, что американский портал был заблокирован за распространение заведомо ложной информации.

Проверка ресурса. Скриншот: gov.kz

Ряд СМИ опубликовал предположение о том, что причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций.

Однако позже представители Минкультуры и информации РК опровергли эту информацию и объяснили причину блокировки.

"26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт "bis.doc.gov", было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним", – заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что Министерство совместно с другими уполномоченными органами проведет дополнительную проверку на предмет наличия нарушений в деятельности интернет-ресурса Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Если нарушений не будет обнаружено, доступ к сайту могут восстановить.

Добавим, что фишинг, как пишет сайт Unisender.com, – это одна из разновидностей социальной инженерии, которая по сути является интернет-мошенничеством.

Ее цель – заполучить конфиденциальную информацию о пользователях Сети: логины и пароли от приватных аккаунтов, персональные данные, данные платежных карт и даже номера удостоверений личности, паспортов и других документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2035041-odin-iz-saytov-mintorgovli-ssha-zablokirovali-v-kazahstane/