Meta выпустит веб-версию приложения Threads

Threads. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Meta запустит веб-версию приложения Threads, которое быстро завоевало популярность среди пользователей сразу после запуска в июле. Однако в настоящее время большинство аккаунтов в Threads неактивны, и Meta пытается исправить это с помощью веб-версии, передает BBC.

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В Meta заявили, что веб-версия приложения позволит предоставить клиентам новые функции для удобного использования платформы. Однако эксперты говорят, что компании нужно приложить еще больше усилий, чтобы вернуть потерянный интерес клиентов. При этом глава Meta Марк Цукерберг сообщил, что веб-версия будет запущена в ближайшие дни.

Пользователи смогут делать публикации, просматривать свою ленту и взаимодействовать с другими пользователями. Однако они не смогут редактировать свои профили и напрямую переходить из Threads в Instagram. Эти функции все еще будут доступны исключительно в мобильной версии.

В Meta сообщили, что в ближайшие недели добавят больше функциональности, поскольку хотят сделать Threads максимально удобным как в мобильной, так и в полноэкранной версии. За неделю после запуска Threads набрала более 100 млн пользователей, но к концу июля эта цифра сократилась более чем вдвое.

Эксперты критиковали Threads за отсутствие поисковой строки. По их мнению, эта функция необходима, если платформа действительно хочет конкурировать с компанией X (бывшая Twitter) Илона Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2033612-meta-vypustit-veb-versiyu-prilozheniya-threads/