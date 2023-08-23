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Премьер Канады упрекнул Meta в пренебрежении безопасностью пользователей

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Джастин Трюдо
Джастин Трюдо. Фото: Dave Chan/Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул руководство платформы Facebook в том, что они ставят прибыль выше безопасности людей. Это произошло после того, как соцсеть заблокировала публикацию новостей в Канаде, несмотря на разрушительные пожары в стране, передает BBC.

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Facebook запретил публикацию новостей для канадских пользователей на своей платформе в ответ на канадский закон, вынуждающий соцсеть делиться прибылью с новостными агентствами. Компания заблокировала новости в Facebook и Instagram в Канаде с 1 августа. Парламент страны принял законопроект об онлайн-новостях, который требует, чтобы такие платформы, как Google и Meta, заключали сделки с издателями новостей.

Эвакуированные из-за лесного пожара жители Канады заявляли, что запрет не позволил им поделиться жизненно важными новостями о пожаре со своими подписчиками в соцсети. Ранее в Meta (материнская компания Facebook и Instagram) назвали фундаментально ошибочными требования правительства Канады. Meta заявила, что закон вынуждает компанию закрыть доступ к новостному контенту в целях соблюдения законодательства.

На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, что действия платформы немыслимы. Около 77% канадцев регулярно используют Facebook, и каждый четвертый пользователь использует его для чтения новостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2033445-premer-kanady-upreknul-meta-v-prenebrezhenii-bezopasnostyu-polzovateley/

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