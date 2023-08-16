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Потенциальный кандидат в президенты США заявил, что хочет запретить TikTok

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TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис заявил, что он готов запретить TikTok, если у него появится такая возможность. ДеСантис является одним из претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года, передает CNBC.

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По словам Рона ДеСантиса, TikTok необходимо запретить на территории Штатов, поскольку эта соцсеть принадлежит китайской компании.

"Я действительно думаю, что это представляет угрозу для нашей страны, учитывая, что соцсеть принадлежит Китаю", — сказал ДеСантис.

В настоящее время ДеСантиса рассматривают как одного из потенциальных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Однако его считают вторым возможным кандидатом после Дональда Трампа, 45-го экс-президента США.

ДеСантис также заявил, что Штатам необходимо изменить налоговую политику и создать более благоприятные условия для местных компаний.

Введение запрета на TikTok обсуждается американскими политиками не первый год. Так, в начале 2023 года Конгресс США представил новые законопроекты, которые позволят администрации президента Джо Байдена запретить использование TikTok на территории США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2032507-potentsialnyy-kandidat-v-prezidenty-ssha-zayavil-chto-hochet-zapretit-tiktok/

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