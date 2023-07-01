Дети в приоритете: закон о безопасности в интернете подписали в Британии

Дети и смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания внесла поправки в законопроект о безопасности в интернете после тщательного изучения его в верхней палате Парламента, в Палате лордов. Новые поправки фокусируются на подотчетности компаний и безопасности детей, передает Bloomberg.

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Министерство науки, инноваций и технологий (DSIT) заявило, что интернет-компании, распространяющие порнографический контент, должны будут использовать методы проверки или оценки возраста, а также гарантировать эффективность этих методов. DSIT не предоставило дополнительной информации о деталях этой политики.

Регулирующий орган Ofcom получит полномочия для получения данных об онлайн-активности умерших детей с целью выяснения, могла ли их онлайн-активность сыграть какую-либо роль в их смерти. Проверка будет проводиться по запросу правоохранительных органов. Кроме того, было объявлено, что Ofcom проведет исследование, чтобы оценить, насколько магазины приложений закрывают доступ детей к вредоносному контенту.

Наблюдательный орган также опубликует руководство для платформ по снижению рисков для женщин и повышению осведомленности общественности о дезинформации.

Также было установлено, что преступления, связанные с "порноместью", когда человеку угрожают распространением его интимных фотографий, будут наказываться тюремным заключением сроком до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2026947-deti-v-prioritete-zakon-o-bezopasnosti-v-internete-podpisali-v-britanii/