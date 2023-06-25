Маск, Гейтс, Байден: хакера осудили в США за взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

Хакер из Великобритании Джозеф О'Коннор был осужден на пять лет в США за взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter - он был частью группы, которая совершала хакерские атаки.

24-летний О'Коннор был экстрадирован в США из Испании, где его задержали в 2020 году, пишет The Guardian.

Обвинения, по которым он признал себя виновным, включают заговор с целью совершения компьютерных вторжений, заговор с целью совершения проводного мошенничества, заговор с целью совершения отмывания денег и преследование двух жертв.

По информации издания, члены хакерской группы взломали более 130 аккаунтов в Twitter в рамках аферы с биткоинами, включая профили Apple, Uber, Канье Уэста, Билла Гейтса, Илона Маска, Джо Байдена и Барака Обамы.

О'Коннор также признал себя виновным в краже 794 тыс. долларов в виртуальной валюте у нью-йоркской криптовалютной компании.

Предполагаемый организатор хакерской группы - подросток из Флориды Грэм Иван Кларк, в июле 2021 года был приговорен к трем годам тюрьмы для несовершеннолетних - максимально допустимому по законам штата.

Напомним, в марте АО "Государственная техническая служба" совместно с КНБ нейтрализовала деятельность хакеров, которые занимались кибершпионажем путем негласного сбора документов из инфраструктур нескольких госорганов и организаций.

По информации специалистов, группировка вела свою деятельность скрытно. Для кражи файлов запускались вредоносные программы, которые маскировались под легитимные процессы операционной системы или другие установленные программные обеспечения, подписанные реальными разработчиками. При этом зараженные программы не вызывали подозрений у обычных пользователей и даже у системных администраторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2026301-mask-geyts-bayden-hakera-osudili-v-ssha-za-vzlom-akkauntov-znamenitostey-v-twitter/