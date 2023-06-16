Музыканты подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав

Twitter. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Музыкальные компании предъявили иск Twitter о возмещении ущерба на сумму более 250 млн долларов в связи с предполагаемыми нарушениями авторских прав. Лейблы, представляющие интересы нескольких тысяч исполнителей, требуют от компании оплату за то, что музыка данных артистов используется в твитах пользователей, передает The Wall Street Journal.

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Группы музыкальных компаний, представляющих интересы артистов (в число которых входят Бейонсе и Тейлор Свифт) подали в суд на Twitter за предполагаемое нарушение авторских прав. По словам представителей компаний, социальная сеть получает выгоду от музыки, за которую она не платила.

Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) требует от социальной сети возмещения убытков на сумму более 250 млн долларов за сотни тысяч предполагаемых нарушений, которые организация выявила в отношении 1700 песен.

Компания, принадлежащая Илону Маску, является одной из немногих социальных сетей, у которых нет лицензионного соглашения, регулирующего использование музыки в сервисе. При этом YouTube, Facebook, Instagram, Snap и TikTok платят артистам за то, что пользователи социальных сетей используют их музыку в своих публикациях.

"Twitter стоит особняком как крупнейшая платформа, которая полностью отказалась лицензировать миллионы песен на своем сервисе", — сказал исполнительный директор NMPA Дэвид Исраэлит.

В иске цитируется письмо членам Конгресса, подписанное в 2021 году прежним руководством Twitter. В нем говорится, что социальная сеть выступает против нарушения авторских прав и вкладывает средства в инструменты, помогающие правообладателям в усилиях по защите контента.

Представители Twitter пока не прокомментировали ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2024884-muzykanty-podali-v-sud-na-twitter-za-narushenie-avtorskih-prav/