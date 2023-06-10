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Подросткам Луизианы могут запретить регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

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Дети смотрят в телефон
Дети и смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Подросткам из американского штата Луизиана может понадобиться письменное разрешение родителей на то, чтобы открыть учетную запись в одной из популярных социальных сетей. Закон, принятый законодательным собранием штата, является частью растущего движения за регулирование доступа несовершеннолетних к интернету, передает Quartz.

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Законодательное собрание штата Луизиана единогласно приняло закон, запрещающий несовершеннолетним создавать учетные записи в социальных сетях без письменного согласия родителей. Сейчас закон находится на подписании у губернатора Джона Бела Эдвардса. Теперь судьба подростков в интернете зависит от его личного решения.

Законопроект является достаточно строгим и охватывает все интерактивные сетевые услуги, которые предполагают создание учетной записи. К ним относятся и сервисы электронной почты, и маркетплейсы, и сервисы с видеоиграми, и, конечно, популярные соцсети (Instagram, TikTok и другие).

В проекте закона не указано, как именно эти реформы будут применяться, но, вероятно, что они будут подобны мерам, принятым многими другими штатами. Власти потребуют от социальных сетей и крупных технологических компаний проверять возраст пользователей через запрос копии документа и разрешения родителей.

Законодатели по всей стране, лоббирующие ограничение использования Интернета несовершеннолетними, ссылаются на отчет главного хирурга США. Тот заявил, что социальные сети и чрезмерное использование интернета представляют серьезный риск для психического здоровья подростков.

При этом правозащитники говорят, что власти хотят ограничить свободу слова подростков. Карл Сабо, вице-президент организации NetChoice, призвал губернатора Луизианы наложить вето на законопроект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2024103-podrostkam-luiziany-mogut-zapretit-registrirovatsya-v-sotssetyah-bez-razresheniya-roditeley/

Автор: Дилара Аронова
Подросткам Луизианы могут запретить регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

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