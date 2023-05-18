Платная подписка на синюю галочку в Instagram и Facebook стала доступна в Британии

Instagram. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, запустила процесс платной верификации аккаунтов в Великобритании. Заплатив компании 9,99 фунтов стерлингов, пользователи могут получить заветную синюю галочку. Подписка на верификацию аккаунта обновляется раз в месяц, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Для того, чтобы верифицировать аккаунт, пользователю должно быть больше 18 лет. Кроме того, он должен предоставить свои документы. Функция, которая до этого уже была запущена в США, Австралии и Новой Зеландии, стала доступна и британским пользователям.

Как сообщают в Meta, пользователи, которые получат синюю галочку смогут доказать подлинность своего аккаунта и таким образом защититься от фейков. Кроме того, соцсети будут отслеживать наличие аккаунтов, которые дублируют информацию пользователя, имеющего подписку Meta Verified.

В сообщении компании также говорится, что "проверенные пользователи" получат доступ к общению с реальным сотрудником Meta, а не с чат-ботом, если у них возникнет проблема с доступом к аккаунту.

Meta пошла на внедрение этой функции после того, как в ноябре 2022 года Илон Маск ввел подписку Twitter Blue для избранных пользователей. Этот шаг вызвал много споров в индустрии. Ранее синие галочки выдавались только известным людям для того, чтобы подтвердить подлинность их учетной записи.

При этом в Facebook и Instagram продолжит действовать особая система проверки подлинности учетных записей знаменитостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2020933-platnaya-podpiska-na-sinyuyu-galochku-v-instagram-i-facebook-stala-dostupna-v-britanii/