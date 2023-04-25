Синие галочки появились в профилях умерших знаменитостей в Twitter

Twitter. Иллюстративное фото: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

Синие галочки таинственным образом появляются в профилях людей, которые публично заявляют, что не пользовались подпиской Twitter Blue. Более того, галочки появились даже в неактивных профилях людей, которых уже нет в живых. Неразбериха вокруг Twitter продолжает усиливаться, передает

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На прошлой неделе синие галочки, подтверждающие подлинность учетной записи, исчезли из профилей политиков, знаменитостей и общественных деятелей. Отныне такая галочка может быть добавлена только в профиль человека, который оплатил подписку Twitter Blue за 8 долларов в месяц. Однако на выходных синие галочки внезапно стали возвращаться в профили. Галочки также сопровождаются пояснением, что "учетная запись подтверждена, потому что ее владелец подписан на Twitter Blue и подтвердил свой номер телефона".

Писатель-фантаст Нил Гейман был среди тех, кто заявил, что не платил за подписку и не давал никому пользоваться своим телефоном. Но в профиле Геймана снова появилась синяя галочка. То же самое заявил и британский актер Иэн Маккеллен. Государственный музей Аушвиц-Биркенау также выступил с заявлением, что администрация не платила за подписку на Twitter Blue.

Больше всего возмущений вызвало то, что синие галочки появились в профилях людей, которых уже нет в живых. Так, например, знак верификации аккаунта появился в профиле бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в прошлом году. Кроме того, синяя галочка появилась в профилях певца Майкла Джексона, экс-президента Marvel Comics Стэна Ли, актера Чедвика Боузмана. Этих людей уже нет в живых, однако в профилях продолжает появляться информация, посвященная памяти этих людей.

Изменения в работе Twitter стали происходить после того, как платформу приобрел Илон Маск, заплатив за это 44 млрд долларов. Новый владелец сильно сократил штат компании. В настоящее время у Twitter нет подразделения, отвечающего за пиар, поэтому комментарии от компании, почему синие галочки вернулись в профили людей, не были опубликованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2017982-sinie-galochki-poyavilis-v-profilyah-umershih-znamenitostey-v-twitter/