Детскую SIM-карту предлагают ввести в Казахстане

Дети и смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах мажилиса рассказал о планах ввести в Казахстане детскую SIM-карту для защиты детей в интернете, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы предлагаем ввести отдельную детскую SIM-карту, которая будет под контролем родителей. Если через нее ребенок подключается к интернету, обязательно будет запрошено разрешение у родителей. Эту систему мы предлагаем ввести.

Это будет контроль над ребенком: какие сайты посещает, в каких социальных сетях сидит. Еще один момент – мы можем ввести ограничение по времени для детей. Бывает, что ребенок ночью поздно сидит в интернете. Также можем ограничить экранное время. Все это мы будем предлагать", – сообщил спикер.

Таким образом, по его словам, Министерство просвещения заботится о безопасности детей.

"Это пока на уровне предложений. Мы, предварительно изучив технические возможности, считаем это правильным и актуальным. Те, у кого есть дети школьного возраста, думаю, поддержат.

Нам нужно добиться чтобы наши дети сидели, скажем так, на "белых" сайтах, которые безопасны для их здоровья и воспитания. Это нужно обсудить с соответствующими госорганами, после этого будем предлагать. Я думаю, это должно быть нормой закона", — резюмировал Едил Оспан.

Ранее мы сообщали, что казахстанским школьникам ограничили время, которое они могут проводить за компьютером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2017740-detskuyu-sim-kartu-predlagayut-vvesti-v-kazahstane/