Канадским чиновникам запретили использовать TikTok на служебных устройствах

TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Вслед за США и Еврокомиссией Канада запретила государственным служащим использовать TikTok на служебных устройствах. Согласно заявлению правительства, это решение было принято из соображений безопасности, передает BBC.

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В заявлении правительства Канады сказано, что приложение TikTok представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности. Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что приложение дает достаточно поводов для того, чтобы внести изменения в требования о безопасности.

"Возможно, это единственное действие, которое нам нужно сделать именно сейчас", — заявил Трюдо.

Представитель TikTok заявил, что компания разочарована этим решением. TikTok неоднократно подвергался критике за использование личной информации и связи с правительством Китая. Приложение для создания коротких видео принадлежит китайской фирме ByteDance. Компания настаивает на том, что китайские правительственные чиновники не имеют доступа к пользовательским данным и что китайская версия приложения отличается от версии, используемой в остальном мире.

Федеральным служащим США было запрещено использовать TikTok в конце прошлого года. Ряд американских университетов запретил использование приложения в своих сетях. Более широкие публичные запреты были введены в Индии и ряде других азиатских стран. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила об аналогичном запрете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2011134-kanadskim-chinovnikam-zapretili-ispolzovat-tiktok-na-sluzhebnyh-ustroystvah/