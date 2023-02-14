Пять главных угроз, связанных с онлайн-знакомствами, назвали эксперты

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали, как не стать жертвой любителей подзаработать на наивных искателях амура в День всех влюбленных, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Фишинг

В течение нескольких недель перед Днем всех влюбленных мошенники особенно активно создают поддельные страницы, идентичные популярным приложениям для знакомств. Они делают это для того, чтобы обманом выманивать конфиденциальные и финансовые данные, а затем - красть или вымогать деньги либо продавать информацию в даркнете.

Поддельные приложения

Через файлы, имитирующие сервисы онлайн-знакомств, на устройство может проникнуть вредоносное программное обеспечение (ПО). В течение последних месяцев эксперты фиксировали, как злоумышленники используют названия самых популярных приложений для знакомств для распространения зловредов. Чаще всего это рекламное ПО, но также фиксировались атаки троянцев-шпионов и троянцев-загрузчиков, которые могут устанавливать другие вредоносные программы на устройство жертвы.

Доксинг

Доксинг – это явление, когда информация о человеке публикуется без его согласия. Это может сильно навредить жертве в реальной жизни. В числе последствий – испорченная репутация, потеря работы, иногда и физическая расправа. Человек, который хочет навредить другому, тщательно собирает информацию о нем, в том числе из открытых источников: поисковых систем, социальных сетей. Также это возможно в ходе общения в сервисах онлайн-знакомств, ведь разговоры в них часто касаются личных щекотливых тем.

Фейковые аккаунты

Эксперты регистрируют многочисленные спам-рассылки, в которых для привлечения внимания используются фото симпатичных людей, приглашения пообщаться и поддельные профили в сервисах онлайн-знакомств. С помощью таких писем злоумышленники распространяют вредоносное ПО, крадут конфиденциальную информацию или выманивают у жертв деньги и личные данные.

Сталкерское ПО

Сталкерское ПО – это коммерческие программы для слежки, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в личную жизнь человека. С помощью сталкерских приложений можно получить доступ к личным данным жертвы: сообщениям, фотографиям, страницам в соцсетях, данным геолокации, аудио- и видеозаписям (в том числе в режиме реального времени). Такие программы работают в скрытом фоновом режиме, а жертва даже не подозревает об их присутствии. Важно понимать, что для установки и настройки такого ПО необходим физический доступ к устройству, то есть это делает человек, который имеет к нему доступ, – часто это партнер жертвы.

Так как же безопасно знакомиться в Сети?

Проверяйте информацию: прежде чем встретиться с человеком лично или поделиться с ним конфиденциальной информацией, проверьте его личность через профили в социальных сетях, поисковые системы. Доверяйте своей интуиции и без колебаний прекращайте общение с человеком, который кажется подозрительным или не заслуживающим доверия. Используйте безопасное и зашифрованное соединение при обмене личной информацией в сервисах онлайн-знакомств, чтобы избежать взлома или подслушивания. Создавайте надежные и уникальные пароли для учетных записей в сервисах онлайн-знакомств и не используйте один и тот же пароль для нескольких учетных записей. При первой личной встрече выбирайте хорошо освещенное людное место и предупредите кого-то из близких, где вы будете находиться. С опаской относитесь к просьбам о деньгах или других услугах, особенно если они кажутся необоснованными или сделаны в самом начале отношений. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества в интернете, обратитесь в правоохранительные органы и сообщите администраторам сервиса онлайн-знакомств. Используйте надежные защитные решения. Это поможет защитить вашу личную информацию и не позволит перейти по фишинговым и вредоносным ссылкам.

Тем временем некоторые казахстанские мужчины решили предложить услуги "парня на 14 февраля" в честь Дня Святого Валентина. Такие объявления появились на одном из интернет-сервисов, где молодые люди предлагают подарить цветы, сходить в кино и даже "засветиться" в сторис – конечно, не бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2009281-bez-lyubvi-i-deneg-kak-ne-stat-zhertvoy-moshennikov-na-saytah-znakomstv/