VIP-такси, цветы и знакомство с мамой: парни предложили казахстанкам услуги на 14 февраля

Парень с цветами. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские мужчины предлагают услуги "парня на 14 февраля" в честь Дня Святого Валентина. Такие объявления появились на одном из интернет-сервисов, где молодые люди предлагают подарить цветы, сходить в кино и даже познакомиться с мамой - конечно, не бесплатно, передает корреспондент NUR.KZ.

На сайте объявлений опубликовано несколько предложений. Так, молодой человек, подписанный как Рустем, предлагает свои услуги в качестве спутника на прогулке, которая обойдется клиентке в 3000 тенге.

Если девушке захочется при этом получить цветы, то такая прогулка обойдется ей дороже - 5000 тенге за услуги парня и стоимость букета. Кроме того, молодой человек оказался клиентоориентирован - он готов рассмотреть и другие условия.

Объявление. Скриншот: olx.kz

Еще один мужчина по имени Серик предлагает своим потенциальным клиентам "показать бывшим и подругам, что в этот день вы не одиноки".

Спектр его услуг куда более широк. Так, 35-летний мужчина может сходить с девушкой в кино - за это ей придется оплатить 2000 тенге и билеты, поход в ресторан обойдется в пять тысяч тенге и оплата счета.

Серик подарит букет за 10000 тенге, но девушка может предоставить цветы сама - и тогда ей придется заплатить мужчине лишь 2500 тенге.

"Засветиться" в статусе, reels или сторис - 15 тысяч тенге. Кроме того, мужчина может забрать свою спутницу с учебы или работы, при этом обещает VIP-такси. Все это обойдется заказчице в 15 тысяч тенге.

Провести целый день с Сериком стоит 30 тысяч тенге, ну а познакомиться с мамой - 50 тысяч. Мужчина готов даже стать парой девушке. Правда, тоже не бесплатно - за 200 тысяч тенге в месяц.

Объявление. Скриншот: olx.kz

Именинницам даже обещаны скидки, мужчина готов рассмотреть предложения девушки. О себе он сообщает, что холост, имеет образование и может поддержать любой разговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009267-vip-taksi-tsvety-i-znakomstvo-s-mamoy-parni-predlozhili-kazahstankam-uslugi-na-14-fevralya/