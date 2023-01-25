Аким ответил на жалобы астанчан на плохой интернет

Макбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Астаны Женис Касымбек на своей Instagram-странице опубликовал пост, в котором ответил на жалобы астанчан на медленный интернет. По словам акима, интернет "не успевает" за темпами строительства в столице.

Градоначальник отметил, что со стороны жителей поступает много жалоб на качество и скорость интернета.

"В городе есть так называемые белые пятна. В основном это в новых строящихся районах и жилых массивах. Также есть момент, что интернет попросту "не успевает" за темпами строительства. Здесь будем рассматривать вопросы, чтобы стройкомпании учитывали и строительство сооружений связи, а операторы связи и другие ответственные органы участвовали в планировании застройки", - написал Касымбек.

Он рассказал также, что встретился с главой МЦРИАП и представителями мобильных операторов, чтобы обсудить этот вопрос.

"Для проведения и улучшения качества интернета в городе используем несколько механизмов. Это строительство оптических линий связи, антенно-мачтовых сооружений (АМС), установка базовых станций по технологии FWA (Fixed Wireless Access). В данную работу также привлекаем инвесторов", - добавил аким.

Градоначальник сообщил, что уже проработаны вопросы по проведению оптических линий связи по опорам освещения и электропередач, которые позволят значительно улучшить качество интернета в жилых массивах. Для проведения интернета в отдаленные жилые массивы планируется привлекать инвесторов.

"Но и этого недостаточно. Город растет, ежегодно население столицы увеличивается порядка на 50-60 тысяч человек. Здесь надо не только поддерживать имеющуюся инфраструктуру, но и развивать наперед", - считает Касымбек.

Он подчеркнул, что перед властями столицы стоит задача снизить количество "белых пятен" и уже на этапе строительства закладывать и строительство сооружений связи.

Напомним, в конце декабря министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что за 2022 год казахстанских интернет-провайдеров оштрафовали на 1,2 млрд тенге в том числе за низкое качество интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2006643-akim-otvetil-na-zhaloby-astanchan-na-plohoy-internet/