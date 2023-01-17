Tik-Tok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Государственные вузы США запретили студентам пользоваться TikTok, используя сети Wi-Fi, принадлежащие кампусам. Учебные заведения вынуждены следовать запретам, которые были объявлены властями, передает The New York Times.

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За последние полтора месяца 19 губернаторов США запретили использовать приложение на смартфонах, принадлежащих чиновникам, а также в сетях Wi-Fi, принадлежащих государству. Администрация президента Джо Байдена обеспокоена, что соцсеть может представлять угрозу национальной безопасности США. Переговоры с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, затягиваются.

Государственные университеты вынуждены следовать запрету. Так, TikTok теперь запрещен в сети Wi-Fi Обернского университета в Алабаме. Колледжи в Айдахо, в том числе Государственный университет Бойсе и Университет Оклахомы, также находятся в процессе введения запрета. Руководство государственного университета Айдахо зашло так далеко, что деактивировало официальную учетную запись вуза в TikTok. Университеты и колледжи Монтаны также собираются ввести запреты.

Новые запреты лишают TikTok внимания основной аудитории, подростков и молодых взрослых. По данным исследовательского центра Pew Research Center, две трети подростков в США пользуются этой соцсетью, что делает ее второй по популярности после YouTube среди этой возрастной группы.

Представители TikTok заявили, что встревожены этими ограничениями.

"Мы разочарованы тем, что так много штатов присоединяются к политической борьбе, которая никак не помогает повышению кибербезопасности в их штатах. Она основана на необоснованной лжи в адрес TikTok", — сказал Джамал Браун, представитель TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2005474-gosudarstvennye-vuzy-ssha-zapretili-studentam-polzovatsya-tiktok/