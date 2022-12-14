Казахстан окончательно откажется от 3G к 2027 году

Багдат Мусин. Фото: gov.kz

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин во время заседания правительства рассказал, что мобильной технологией 4G будет обеспечена вся страна. Также Казахстан откажется от применения устаревшей технологии 3G к 2027 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если посмотреть ситуацию по сотовой связи, то более трех тысяч населенных пунктов обеспечены технологией 3G, 1628 обеспечены 4G. Свыше полутора тысяч населенных пунктов не обеспечены мобильным интернетом, а 5G еще не внедрен", — сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Он сообщил, что к 2027 году Казахстан окончательно откажется от устаревшей технологии 3G, а также от применения медных интернет-кабелей.

Мобильной технологией 4G будет охвачен весь Казахстан. Доля присутствия технологии 5G будет увеличена в Астане, Алматы, Шымкенте и в областных центрах.

Он также сообщил о подключении автодорог республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету.

"В настоящее время интернет имеется только на 20% этих дорог. Мобильная связь составляет 86%. До 2027 года 100% этих дорог будут охвачены интернетом и мобильной связи", — сказал Мусин.

Данные мероприятия будут проводиться в рамках нацпроекта "Доступный интернет".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001509-kazahstan-okonchatelno-otkazhetsya-ot-3g-k-2027-godu/