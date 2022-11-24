Instagram вернет видео, которое удалил по требованию полиции Лондона

Instagram. Иллюстративное фото: pexels.com

Наблюдательный совет Meta заявил, что требование полиции Лондона удалить из Instagram определенное музыкальное видео было необоснованно. По данным совета, этот факт показывает бессистемность требований, которые правоохранительные органы предъявляют соцсетям, передает BBC.

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В январе 2022 года в аккаунте, посвященном музыке, было опубликовано видео под названием Secrets Not Safe. Вскоре после этого Скотланд-Ярд связался с Meta и выразил обеспокоенность по поводу того, что песня продвигает идеи насилия.

Meta провела собственную проверку и решила, что трек содержит "скрытую угрозу", связанную со стрельбой в 2017 году, и удалила видео из Instagram. После этого компания передала это дело в свой независимый наблюдательный совет, в котором работают ученые и юристы. Им поручено тщательно изучать и подвергать сомнению действия технологического гиганта.

Совет пришел к выводу, что решение удалить видео из Instagram было неверным, поскольку контент не содержал призыва к насилию. В отчете говорится, что видео необходимо восстановить. Автор трека заявил, что рад тому, что совет принял именно такое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998582-instagram-vernet-video-kotoroe-udalil-po-trebovaniyu-politsii-londona/