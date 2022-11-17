Казахстанцам объяснили причину частых сбоев на портале eGov.kz

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Глава АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, почему часто бывает недоступен портал eGov.kz, передает корреспондент NUR.KZ.

Ростислав Коняшкин сообщил, что портал eGov.kz является "витриной, окошком, через которое осуществляется прием заявок на оказание государственных услуг". Сами же государственные услуги, отметил он, оказываются в различных информационных системах госорганов.

При этом, добавил Коняшкин, у каждого министерства есть информационная система для оказания госуслуг.

"Их может быть одна, несколько - в зависимости от того, как исторически путь цифровизации привел к текущему моменту. Когда мы говорим о том, что та или иная государственная услуга недоступна на портале, мы должны понимать, что за этим скрывается очень большая работа на "бэке".

Это не так, что не доступен сам портал или сам портал не работает, не принимает заявки. На самом деле в каждой государственной услуге очень много интеграционных сервисов, сервисов по обмену данными между различными государственными информационными системами, государственными базами данных.

Если в данный момент недоступен хотя бы какой-то один небольшой сервис, который используется в других государственных услугах, это влечет за собой недоступность государственной услуги для конкретного пользователя, который пытается ее получить", - пояснил спикер.

При этом он заявил, что была значительно повышена стабильность работы портала eGov.kz, в том числе других его компонентов: миграционные шлюзы, "Электронное правительство".

"Мы провели определенную работу над ошибками за последние 2 года. Значительно повысили доступность портала. Если вспомнить предыдущие времена, были определенные нарекания. Сейчас же хотел бы подтвердить, что в августе 2022 года произошел определенный сбой портала, но это был больше инфраструктурный вопрос, касающийся оборудования.

Сам же портал сейчас стабилен, доступен. Большая часть госуслуг оказывается постоянно, без сбоев, интеграционные сервисы работают стабильно", – резюмировал спикер.

В ходе того же брифинга глава "НИТ" рассказал, когда в Казахстане появятся цифровые военные билеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1997669-kazahstantsam-obyasnili-prichinu-chastyh-sboev-na-portale-egovkz/