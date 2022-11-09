Приложение Mastodon стало популярно в качестве альтернативы Twitter

Приложение Mastodon. Иллюстративное фото: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

После того, как Илон Маск стал официальным владельцем Twitter, пользователи, недовольные этим событием, начали искать другие площадки для ведения микроблогов. Так, резко вырос уровень скачивания приложения Mastodon, которое обладает похожим функционалом, передает

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В современном мире у пользователей нет недостатка в социальных сетях. Как правило, самыми популярными из них считаются Instagram, Tik-Tok и YouTube. Однако все эти платформы заточены под фото и видеоконтент.

Люди, которые предпочитали публиковать текстовые сообщения и читать других пользователей (а не смотреть их новые видео), традиционно выбирали Twitter. Теперь часть пользователей, которые недовольны тем, что Twitter стал собственностью Илона Маска, ищут новые платформы для реализации. Часть из них выбирает Mastodon.

Приложение Mastodon было основано в 2016 году. Оно обладает похожим с Twitter функционалом. Mastodon было загружено 750 тысяч раз по всему миру в период с 28 октября по 6 ноября. Это в 53 раза больше, чем за предыдущий 11-дневный период, когда было зарегистрировано всего 14 тысяч загрузок.

Основное отличие Mastodon от Twitter заключается в том, что этим приложением не управляет какая-то одна конкретная компания. Любой пользователь может запустить сервер для работы бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Это позволяет людям создавать разные версии Mastodon с уникальными правилами контента. Однако присоединяясь к платформе, вы можете выбрать свой сервер. При этом вам будет доступен контент из разных версий Mastodon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1996208-prilozhenie-mastodon-stalo-populyarno-v-kachestve-alternativy-twitter/