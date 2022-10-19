Канье Уэст. Фото: Gettty Images/ Neil Mockford / Contributor

Рэпер Канье Уэст купит социальную сеть Parler, популярную среди консерваторов и сторонников ультраправых взглядов в США. Эта соцсеть была основана в 2018 году и сразу заявила о себе как об "альтернативе Twitter, в которой есть свобода слова", передает The Wall Street Journal.

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Представители материнской компании Parler, Parlement Technologies, заявили о заключении принципиального соглашения с Уэстом. Сумма сделки не разглашается.

"В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны знать, что у нас есть право на свободное самовыражение", — говорится в пресс-релизе, опубликованном Parliament Technologies.

Запущенный в 2018 году, Parler привлек миллионы пользователей, заявив о себе как об "альтернативе Twitter, в которой есть свобода слова". В Parler устремились известные персоны, которые были заблокированы в других соцсетях. Например, Алекс Джонс, ведущий ток-шоу и сторонник теорий заговоров. Вместе с этими инфлюенсерами в Parler пришла и их аудитория, которая придерживается похожих взглядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1993195-reper-kane-uest-kupit-sotsialnuyu-set-parler/