Самая большая за всю историю страны утечка данных граждан произошла в Австралии

Хакер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Австралийский телекоммуникационный гигант Optus сообщил, что данные 10 млн клиентов (40% населения Австралии) были украдены во время кибератаки. Эксперты утверждают, что это самая большая утечка данных за всю историю Австралии, передает BBC.

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На прошлой неделе Optus, дочерняя компания Singapore Telecommunications, сообщила о взломе примерно через 24 часа после того, как обнаружила подозрительную активность в своей сети. Второй по величине телекоммуникационный провайдер Австралии заявил, что данные текущих и бывших клиентов были украдены.

В распоряжении злоумышленников оказались имена, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, номера паспортов и водительских прав клиентов. В компании подчеркнули, что платежные реквизиты и пароли к учетным записям не были украдены.

В субботу, 24 сентября, в интернете были опубликованы некоторые данные пользователей. Автор утверждал, что опубликует все, если Optus не заплатит ему миллион долларов. Не дождавшись ответа от компании, предполагаемый хакер опубликовал во вторник данные 10 тысяч пользователей. Однако через несколько часов удалил их и извинился перед Optus. Компания утверждала, что не платила выкуп.

В настоящее время пользователи заваливают Optus гневными сообщениями и планируют подавать коллективный иск против компании.

"Это самое серьезное нарушение конфиденциальности в истории Австралии, как с точки зрения количества пострадавших, так и с точки зрения характера раскрываемой информации", — сказал юрист Бен Зокко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990214-samaya-bolshaya-za-vsyu-istoriyu-strany-utechka-dannyh-grazhdan-proizoshla-v-avstralii/