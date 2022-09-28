Азиатская метавселенная Zepeto стремится к мировому лидерству

VR-очки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейшая азиатская метавселенная наращивает свое присутствие во всех странах мира. Zepeto стремится конкурировать с крупными компаниями из США, которые вкладывают миллиарды долларов в виртуальную реальность, передает Financial Times.

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Zepeto, принадлежащая корейской технологической группе Naver, с момента запуска в 2018 году привлекла 340 млн пользователей. Основная целевая аудитория платформы — молодые девушки, которые любят K-pop и моду. На сегодняшний день Zepeto оценивается в миллиард долларов. Компании удалось привлечь инвестиции от корейских развлекательных компаний JYP Entertainment, YG Entertainment и Hybe, а также от SoftBank's Vision Fund II.

"Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать глобальным доминирующим игроком, но мы на правильном пути. Мы хотим и дальше расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в котором нам уже удалось установить первенство. Но мы также хотим уделять внимание росту в США и Западной Европе", — сказал Рики Канг, руководитель Naver Z, дочерней компании, которая управляет платформой Zepeto.

Наращивание потенциала Zepeto происходит на фоне больших вложений, которые делают Meta и Microsoft в развитие метавселенных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989777-aziatskaya-metavselennaya-zepeto-stremitsya-k-mirovomu-liderstvu/