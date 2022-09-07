Instagram оштрафовали на 405 млн евро из-за личных данных подростков в Ирландии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Instagram оштрафовали на 405 млн евро в Ирландии за то, что соцсеть не смогла обеспечить сохранение конфиденциальности номеров телефонов и электронных адресов несовершеннолетних пользователей, передает BBC.

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В жалобе, поступившей в Комиссию по защите данных Ирландии, сказано, что некоторые несовершеннолетние пользователи поменяли настройки своего аккаунта и сделали его "бизнес-профилем". Из-за этого остальным пользователям стали доступны их контактные данные, номера телефонов и электронные адреса. По мнению людей, подавших жалобу, юные пользователи делали это неосознанно, в то время как соцсеть не сделала ничего для их защиты. Штраф, который комиссия наложила на Instagram, равен 405 млн евро.

В Meta, материнской компании Instagram, заявили, что будут обжаловать это решение. Это уже третий штраф, наложенный на компанию регулятором. Официальный представитель Meta заявил BBC, что настройки обновились год назад. С тех пор появилось много новых функций, которые помогают обеспечить безопасность подростков и конфиденциальность их данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1986390-instagram-oshtrafovali-na-405-mln-evro-iz-za-lichnyh-dannyh-podrostkov-v-irlandii/