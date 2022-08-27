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Самый популярный сервис для хранения паролей LastPass был взломан хакерами. Основатели компании заявили, что злоумышленники украли исходный код сервиса, но пароли пользователей все еще находятся в безопасности, передает Bloomberg.

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Сервисом для хранения паролей LastPass пользуются более 33 млн человек по всему миру. Представители сервиса заявили, что хакеры украли исходный код программы, однако компания не считает, что пароли пользователей были взломаны. Поэтому у клиентов нет необходимости предпринимать дополнительные действия для защиты свей конфиденциальности.

Расследование показало, что "неуполномоченная сторона" взломала среду разработки, которую сотрудники используют для создания и обслуживания продукта LastPass. Преступники смогли получить доступ через единственную взломанную учетную запись разработчика.

LastPass помогает пользователям генерировать сложные пароли для своих учетных записей (чтобы те было сложно взломать), а также хранить эти пароли. Клиенты часто используют сервис, чтобы создать пароли для аккаунтов Netflix и Gmail.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1984962-servis-dlya-hraneniya-paroley-lastpass-byl-vzloman-hakerami/