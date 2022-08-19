TikTok будет удалять аккаунты пользователей за политическую рекламу

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TikTok предпримет дополнительные меры, чтобы не допустить распространения скрытой политической рекламы в период Промежуточных выборов в США. Соцсеть напомнит блогерам о том, что их аккаунты будут удалены, в случае, если администраторы TikTok зафиксируют подозрительную активность, передает BBC.

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После президентских выборов в США в 2020 году руководство TikTok признало, что им необходимо принять дополнительные меры безопасности против политической рекламы среди блогеров.

В ближайшие недели соцсеть будет публиковать образовательный контент, а также проводить брифинги с рекламными агентствами и блогерами. Цель этих мероприятий — абсолютно четко донести позицию руководства TikTok относительно рекламы. Блогеров также предупредили, что в случае, если в их аккаунте будет замечена подозрительная активность и факт политической рекламы будет подтвержден, профиль будет незамедлительно удален с платформы.

Эллен Джадсон, глава Центра анализа социальных сетей аналитического центра Demos, заявила, что TikTok приятно удивляет своей позицией относительно участия соцсетей в политической рекламе выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1983724-tiktok-budet-udalyat-akkaunty-polzovateley-za-politicheskuyu-reklamu/